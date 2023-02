Ascea: un nuovo parcheggio in prossimità della località “Scogliera”

Il Comune di Ascea, nella splendida Costa del Cilento, si prepara ad accogliere i turisti in vista della stagione estiva. Per far fronte all’afflusso di visitatori, l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo ha deciso di garantire una nuova area parcheggio in prossimità del Lungomare Levante, precisamente nella via N. Sauro, all’inizio del tratto di strada che porta alla rinomata località Scogliera.

L’area parcheggio

L’area prescelta per la realizzazione del nuovo parcheggio è stata individuata dalla giunta comunale per le sue caratteristiche, in quanto situata in prossimità di una vasta spiaggia, molto frequentata dai turisti. Inoltre, la presenza di un divieto di sosta a destra e sinistra lungo la via N. Sauro rende necessario l’individuazione di un’area di sosta in prossimità del Lungomare Levante, per favorire la viabilità e disincentivare soste selvagge nelle zone centrali del lungomare.

La realizzazione di questo nuovo parcheggio non solo contribuirà a migliorare la viabilità lungo il tratto di strada che porta alla Scogliera, ma avrà anche un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini e dei turisti, offrendo loro un servizio in più. Inoltre, la presenza di un parcheggio nelle vicinanze della spiaggia renderà l’accesso alla stessa più agevole e sicuro, favorendo la fruizione del territorio da parte dei visitatori.

L’iter

Per realizzare il nuovo parcheggio, l’amministrazione comunale dovrà stipulare un contratto di locazione relativo all’area da destinare a parcheggio.

Il Comune di Ascea conferma la propria attenzione alle esigenze dei cittadini e dei turisti, offrendo loro servizi di qualità e soluzioni innovative per migliorare la vivibilità del territorio e la fruizione delle bellezze naturali e culturali della Costa del Cilento