Ascea: Polizia locale e operatori ecologici per sensibilizzare sul corretto smaltimento dei rifiuti

L’Amministrazione comunale di Ascea, sotto la guida del sindaco Stefano Sansone, continua a investire sulla sostenibilità ambientale con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più verde e accogliente. In linea con le direttive dell’assessorato all’ambiente, nella mattinata di ieri la Polizia Locale ha affiancato gli operatori ecologici per monitorare il corretto smaltimento dei rifiuti e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata.

Una campagna di sensibilizzazione per il corretto conferimento

Nel corso dell’attività di controllo, in caso di errori nel conferimento dei rifiuti, si è proceduto con richiami bonari nei confronti di chi non ha rispettato le indicazioni previste dal calendario rifiuti comunale. Questa fase di monitoraggio e sensibilizzazione rappresenta un passo preliminare a un’eventuale azione sanzionatoria, che potrà essere avviata al termine della campagna di responsabilizzazione in corso. Il messaggio dell’amministrazione è chiaro: “Differenziare meglio significa risparmiare di più e valorizzare il nostro territorio, rendendolo ancora più attrattivo per tutti”.