Arriva a Eboli il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin

Arriva ad Eboli il ministro Gilberto Picherro Fratin. L'appuntamento è fissato per domani, sabato 23 marzo, quando in occasione della visita di alcune delle aziende del territorio all'avanguardia in materia di abbattimento delle emissioni climalteranti, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, accompagnato dagli europarlamentari Fulvio Martusciello e Isabella Adinolfi farà tappa anche presso l'aula magna dell'Istituto d'Istruzione Superiore Matteo Fortunato, per un convegno sui cambiamenti climatici promosso dal Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele Vito Busillo.

L'iniziativa

L'appuntamento davvero molto atteso è accompagnato da una nota di ammirazione a firma del coordinamento di Forza Italia e del gruppo dirigente.

«Mentre l'amministrazione comunale continua ad essere distante dalle istituzioni che contano il nostro gruppo riesce a fare rete e a rinsaldare legami importanti con i rappresentanti delle istituzioni nazionali a tutti i livelli grazie alla lungimiranza e alla presenza sul territorio provinciale di personalità di spicco che amano il proprio paese e che si dedicano con passione e determinazione all'azione politica», ha detto il coordinatore cittadino di FI Michele Melillo.

«Nel ringraziare il partito tutto, ma soprattutto l'Onorevole Fulvio Martusciello sempre attento alle richieste del territorio, non possiamo non evidenziare quanto decisiva sia stata la volontà del Presidente Vito Busillo che per l'occasione ha organizzato un importante convegno dal titolo “Difendere l'acqua e difendersi dall'acqua”. Il Ministro visiterà le aziende della Piana Del Sele avviando un importante dialogo con gli imprenditori», gli ha eco il consigliere comunale Giuseppe Norma.

Il Ministro, inoltre, farà visita anche alla sede di Genea Consorzio Stabile, in Via Tiberio Claudio Felice, nella zona industriale di Salerno, per incontrare Angelo Grimaldi, vicepresidente nazionale di Federesco, la federazione nazionale delle aziende di servizi energetici.