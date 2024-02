Aquara: trasferito al Santobono il 14enne rimasto ferito nell’incidente di questa mattina

È stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli il giovane di 14 anni protagonista dell’incidente verificatosi in località ponte Calore nel Comune di Aquara. Il ragazzo guidava una moto da cross quando si è schiantato contro una Lancia Y che sarebbe riuscita a fermarsi ma non ad evitare l’impatto. Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza del 118 – Soccorso Val Calore.

La ricostruzione

Il ragazzo, a quanto pare residente a Pontecagnano, è arrivato all’ospedale di Roccadaspide, dove è stato raggiunto dai suoi familiari, con diversi traumi su tutto il corpo e al viso, ma è rimasto sempre cosciente. Dopo essere stato immobilizzato dai sanitari dell’ospedale della Valle del Calore è stato trasportato presso il nosocomio napoletano per essere assistito presso il reparto di Chirurgia Cranio Maxillo Facciale.

Gli interventi

Per fortuna il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine.