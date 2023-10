Altavilla Silentina, il consigliere di minoranza Emilio Iuliano chiede l’installazione della videosorveglianza. Cembalo risponde

Il consigliere comunale di minoranza del comune di Altavilla Silentina, Emilio Iuliano, ha proposto al Consiglio Comunale di adottare ogni provvedimento necessario ad installare, in tutti i punti strategici del territorio, un adeguato numero di telecamere di videosorveglianza e di posizionare, all’ingresso dei centri abitati, anche telecamere idonee alla lettura del numero delle targhe. Una proposta avanzata in seguito alla constatazione che negli ultimi mesi, ad Altavilla Silentina, sono stati diversi i tentativi di furto nelle abitazioni dei cittadini, fenomeni che hanno destato allarme e a preoccupare i residenti sono stati anche gli atti vandalici, soprattutto ai danni del patrimonio comunale, verificatisi recentemente.

Le richieste

“Poiché ad Altavilla Silentina non esiste un sistema di videosorveglianza non essendoci alcuna telecamera nelle zone sensibili del territorio, la realizzazione di un sistema di prevenzione del degrado socio-ambientale territoriale costituirebbe uno strumento di contrasto alle attività illecite, oltre che di ausilio alle forze dell’ordine” si legge nella proposta avanzata da Iuliano in cui si chiede all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, di attivarsi per garantire un sistema di videosorveglianza capace di prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza preventiva, una richiesta, si legge sempre nella proposta della minoranza, già avanzata dallo stesso Iuliano anche nel mese di marzo marzo.

La risposta di Cembalo

A rispondere a quanto espresso dal consigliere è stato proprio il primo cittadino Cembalo: “La sicurezza rappresenta una nostra precisa prerogativa. Lo indicano molti atti di indirizzo ma anche le progettualità in itinere. Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo rappresentato quanto stiamo realizzando per la videosorveglianza” ha precisato il sindaco sottolineando che l’ente ha presentato dei progetti progetti nel 2020 per il 2021 e nel 2021 per il 2022 senza riuscire, però, a ricevere finanziamenti dal momento che gli stessi sono collegati agli indici nazionali di criminalità riconosciuti dal ministero e Altavilla Silentina ha un indice basso. “Il 31 dicembre 2022 abbiamo presentato nuova richiesta con protocollo 13757 e le graduatorie ancora devono uscire.

Quest’anno potrebbero esserci delle novità così come auspichiamo dal momento che abbiamo informazioni che indicano finanziamenti anche per comuni con indici bassi” ha fatto sapere ancora Cembalo ai cittadini che auspicano una diminuzione dei fenomeni di illegalità sul territorio.