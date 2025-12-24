Almanacco del 24 dicembre: oggi è la vigilia di Natale

Il 24 dicembre è una data intrisa di attesa e significato, segnata dalla vigilia di una delle festività più sentite al mondo. Oltre alla dimensione spirituale e religiosa, questo giorno ha visto il succedersi di scoperte scientifiche rivoluzionarie, eventi politici determinanti e la nascita di figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle arti e nella storia.

Santi del 24 dicembre

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora i Santi Antenati di Gesù Cristo, ovvero tutti i patriarchi e i giusti dell’Antico Testamento che hanno preparato la venuta del Messia. Si festeggiano inoltre Santa Adele di Pfalzel, badessa benedettina, e San Delfino di Bordeaux, vescovo che si distinse per la lotta contro l’eresia priscillianista nel IV secolo.

Nati celebri del 24 dicembre

Giovanni Senzaterra (1166), re d’Inghilterra noto per la concessione della Magna Carta.

James Prescott Joule (1818), fisico britannico che diede il nome all’unità di misura dell’energia.

Sissi, Elisabetta di Baviera (1837), imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria.

Guido Ajmone-Marsan (1875), imprenditore e dirigente sportivo italiano.

Howard Hughes (1905), imprenditore, regista e aviatore statunitense.

Ava Gardner (1922), iconica attrice statunitense dell’epoca d’oro di Hollywood.

Marco Albarello (1960), ex fondista italiano, campione olimpico e mondiale.

Ricky Martin (1971), cantante portoricano di fama internazionale.

Louis Tomlinson (1991), cantante britannico, membro dei One Direction.

Morti celebri del 24 dicembre

Vasco da Gama (1524), esploratore portoghese, primo europeo a raggiungere l’India via mare.

William Makepeace Thackeray (1863), scrittore britannico autore di La fiera della vanità.

Alban Berg (1935), compositore austriaco, tra i massimi esponenti della seconda scuola di Vienna.

Karl Dönitz (1980), ammiraglio e politico tedesco, ultimo presidente del Terzo Reich.

Rossano Brazzi (1994), celebre attore e regista italiano.

Harold Pinter (2008), drammaturgo e scrittore britannico, Premio Nobel per la letteratura.

Eventi storici del 24 dicembre

1167: Giovanni Senzaterra nasce a Oxford; diventerà uno dei sovrani più controversi della storia britannica.

1814: Gli Stati Uniti e il Regno Unito firmano il Trattato di Gand, ponendo ufficialmente fine alla guerra del 1812.

1871: Al Cairo debutta l’Aida di Giuseppe Verdi, commissionata per celebrare l’apertura del Canale di Suez.

1906: Reginald Fessenden trasmette il primo programma radiofonico della storia, consistente in musica e letture bibliche.

1914: Durante la prima guerra mondiale ha inizio la Tregua di Natale, un momento spontaneo di pace tra soldati tedeschi e britannici.

1951: La Libia dichiara l’indipendenza dall’amministrazione fiduciaria di Francia e Regno Unito, diventando una monarchia sotto re Idris I.

1968: L’equipaggio dell’Apollo 8 entra in orbita lunare; per la prima volta degli esseri umani vedono il sorgere della Terra dalla Luna.

Giornate mondiali del 24 dicembre

Non sono ufficialmente istituite giornate mondiali dalle Nazioni Unite per questa specifica data, poiché l’attenzione globale è quasi interamente assorbita dalle celebrazioni della Vigilia di Natale. Tuttavia, in ambito laico e sociale, viene spesso considerata la giornata dedicata alla riflessione sulla pace e sulla fratellanza tra i popoli, ispirata dalla storica Tregua di Natale del 1914.

Curiosità e citazione

I nati il 24 dicembre sono spesso descritti come individui dotati di una forte determinazione e di un fascino magnetico. Secondo alcune tradizioni astrologiche, chi nasce in questo giorno possiede una naturale propensione a gestire situazioni complesse con diplomazia, pur mantenendo un profondo bisogno di indipendenza. Una curiosità riguarda James Prescott Joule, il quale effettuò esperimenti sulla termodinamica persino durante la sua luna di miele nelle Alpi, cercando di misurare la differenza di temperatura dell’acqua tra la cima e la base di una cascata.

La citazione del giorno è di Harold Pinter: “Non ci sono distinzioni nette tra ciò che è vero e ciò che è falso; una cosa non è necessariamente o vera o falsa; può essere sia vera che falsa”.