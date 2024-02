Allerta meteo: Sapri chiude cimitero, parchi e stadio

Diramata dalla sala operativa regionale della Protezione Civile l’allerta meteo arancione per l’intera giornata di domani 11 Febbraio. Motivo per il quale è stata stabilita nalla Città di Sapri la chiusura del cimitero cittadino, dei parchi e giardini pubblici e istituito inoltre il divieto di sosta in aree sottoposte ad allagamenti.

L’ordinanza

È quanto contenuto nell’ordinanza sindacale disposta questo pomeriggio dal primo cittadino, a seguito del bollettino meteorologiche emanato dalla Protezione civile, “al fine di non pregiudicare l’azione di contrasto dei fenomeni di tutela della sicurezza della popolazione“.

Una chiusura dunque che riguarderà, oltre al Cimitero cittadino anche lo Stadio comunale “Covone” – Palazzetto dello sport ed Impianto Polifunzionale.

Per quanto attiene all’istituzione del divieto di sosta, quest’ultima sarà valida nelle aree soggette ad allagamenti ed immediatamente poste in adiacenza dei canali che attraversano la cittadina. Sarà inoltre vietato l’utilizzo della seconda passeggiata del Lungomare Italia. L’invito ai cittadini è di non uscire di casa e di non utilizzare l’autovettura, se non per particolari urgente.

Attivato infine anche il Centro Operativi Comunale di Protezione civile.