Albanella: ritrovato cadavere in campagna

Ad Albanella il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato in una campagna della frazione Matinella (località Cappasanta) in avanzato stato di decomposizione. Ancora non si è provveduto ad identificare il corpo, né è possibile chiarire da quanto tempo fosse lì. Si tratta comunque di un uomo.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini e sul posto, già transennato e raggiunto dalle forze dell’ordine, sta arrivando il comandante dei Carabinieri di Agropoli, Giuseppe Colella. Informati anche gli uomini della scientifica. Intervenuti pure i vigili del fuoco del distaccamento agropolese, gli uomini della polizia municipale di Albanella e i sanitari del 118.

Le ipotesi

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, di più potrà dire l’esame del medico legale Gabriele Casaburi. Il luogo in cui è stato trovato il cadavere è raggiungile tramite una stradina rurale difficilmente percorribile con dei mezzi.

Da comprendere se l’uomo sia morto lì sul posto (e per quali cause) o vi sia stato trasportato da qualcuno intenzionato ad occultarne il cadavere. Ogni ricostruzione, però, sembra prematura in questa fase.

Non si esclude che il corpo possa appartenere ad uno straniero la cui scomparsa venne denunciata lo scorso settembre.