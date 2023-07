Albanella: ritorna “La Giornata per la Vita e per Vito”. La manifestazione organizzata dall’associazione La Panchina

Nuova edizione, per la Giornata per la Vita e per Vito promossa dall’associazione La Panchina ODV. L’iniziativa solidale si terrà domenica 30 luglio 2023 a Borgo San Cesareo di Albanella nella piazza centrale della frazione.

Un pomeriggio dedicato alla cardiopotrezione del Cilento.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Albanella, Roccadaspide, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni e il supporto di Sodalis ETS-CSV Salerno.

La Giornata per la Vita e per Vito inizierà alle ore 16.00 con le attività outdoor per bambini e ragazzi a cura dell’associazione Cilentamente.

Il programma

A partire dalle ore 17.00 area gioco con Falù Animazione, sfilata di majorettes per il borgo e l’esibizione dell’Accademia Bellini di Altavilla Silentina.

Durante il pomeriggio i volontari dell’associazione Carmine Speranza ODV saranno impegnati nella dimostrazione di manovre salvavita.

Alle ore 20.00 spettacolo acrobatico con Spiderman mentre alle ore 21.00 concerto per la vita con Silvia Mezzanotte. Presentano l’iniziativa Stefania Maffeo e Mimmo Santoro. A conclusione della serata estrazione dei numeri della lotteria solidale.

Per questa edizione l’associazione La Panchina ODV destinerà l’intero ricavato della raccolta fondi per l’acquisto di un DAE da installare nel Comune di Roccadaspide.

L’Associazione La Panchina

Attualmente l’associazione La Panchina ha installato 34 dispositivi salvavita nei comuni di: Albanella, Altavilla Silentina, Felitto, Orria, Ottati, Torchiara, Agropoli, Stio, Magliano Nuovo, Monteforte Corleto, Piaggine, Laurino, Capaccio-Paestum, Valle dell’Angelo. Installato un Dae anche al rifugio del Monte Panormo mentre un altro è stato inviato in Senegal per la comunità di Diender.

I DAE, tutti acquistati dall’associazione, intendono proteggere le comunità cilentane, lontane dalle strutture ospedaliere. Tutti i dispositivi sono provvisti di una struttura riscaldante e materiali utili per salvare una vita.

La nostra Giornata per la vita e per Vito – commenta Emilia Verderame, presidente dell’associazione La Panchina – racconta il nostro impegno quotidiano dedicato alla cardioprotezione delle nostre comunità cilentane.