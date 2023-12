Albanella: ecco i progetti messi in campo per gli studenti in collaborazione con il Comune

Ieri, 20 dicembre, ad Albanella, si è tenuto un importante incontro per discutere su quelli che sono stati i progetti messi in campo dalla scuola di Albanella, per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Renato Iosca.

Dal progetto Erasmus, a quello sulla lingua dei segni, proponendo, quindi, dei percorsi sempre più inclusivi. Un altro progetto è stato quello relativo all’80esimo anniversario dell’Operazione Avalanche, permettendo ai ragazzi di scoprire la storia che ha coinvolto il territorio del Cilento 80 anni fa. Tanti progetti fatti e tanti altri attendono gli studenti per il 2024.