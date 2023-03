Termosifoni spenti e alunni con le coperte a scuola: ad Albanella proteste tra i genitori che chiedono interventi immediati

“Nello zaino degli alunni delle scuole medie di Albanella bisogna mettere anche una coperta”, “il maltempo continuerà e i ragazzi tornano a casa infreddoliti” sono queste le frasi dei genitori di Albanella che, da tempo, lamentano la mancanza di una fonte di riscaldamento presso l’Istituto Comprensivo Nicola Vernieri.

L’appello alla Dirigente

I genitori si sono rivolti alla Dirigente Scolastica per chiedere una soluzione al problema, ma nonostante le rassicurazioni ricevute circa quindici giorni fa, il problema sembra persistere. Inoltre, il periodo più freddo dell’inverno è ormai passato e gli alunni hanno dovuto sopportare la situazione senza una copertura adeguata.

L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Renato Iosca, ha preso in considerazione la questione e ha dichiarato che il problema è dovuto alla mancata manutenzione dell’impianto di riscaldamento della scuola. Tuttavia, l’ente ha assicurato che la questione sarà risolta nel giro di pochi giorni con la sostituzione della caldaia.

Le proteste

L’incapacità di fornire un ambiente scolastico adeguato e confortevole per gli studenti è motivo di preoccupazione per i genitori. Gli effetti di questa situazione possono essere pericolosi soprattutto in considerazione del fatto che gli alunni sono costretti a frequentare le lezioni in condizioni di disagio e freddo.

La manutenzione preventiva degli impianti scolastici dovrebbe essere una priorità per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e confortevole per gli studenti.

Il problema del riscaldamento invernale nelle scuole è una questione che si ripete spesso nelle scuole del Cilento e non solo.

Si tratta di un problema che va affrontato con urgenza, affinché gli studenti possano frequentare le lezioni in condizioni accettabili e non siano costretti a sopportare il freddo durante l’inverno.