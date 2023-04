Agropoli pronta ad ospitare le finali Nazionali di Basket Under 19

Si svolgeranno ad Agropoli le finali nazionali di Basket Under 19 Eccellenza. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, nell’aula consiliare “A. Di Filippo” di Agropoli.

Tutto il comitato organizzativo si è mostrato entusiasta ed emozionato per l’assegnazione di un evento così importante, da sottolineare per la prima volta ospitato in Campania, in questo caso ad Agropoli.

La presentazione dell’evento

Tra gli interventi in conferenza, si sono alternati, quello del sindaco Roberto Mutalipassi, poi il Presidente FIP Salerno Maurizio Foccillo, in seguito il Presidente FIP Campania Antonio Caliendo ed infine i rappresentanti della società ospitante Giulio Russo e Floriana Russo.

L’evento si svolgerà dall’8 al 14 Maggio, queste le squadre partecipanti all’evento:

GIRONE ANUTRIBULLET TREVISO BASKETCARPEGNA PROSCIUTTO VL PESAROFORTITUDO 103 ACADEMYBLU OROBICA BERGAMO

GIRONE BGUERINO VANOLI BK CREMONAGENERAZIONE VINCENTE NAPOLICONFORAMA ITALIA VARESE ACADEMYARES TIBER BASKET ROMA

GIRONE CCOLLEGE BASKETBALL BORGOMANEROUNITED EAGLES BASKETBALLFIRENZE BASKETBALL ACADEMYURANIA BASKET MILANO

GIRONE DSTELLA AZZURRACOLUMBUS CANTU’STOSA VIRTUS SIENADOLOMITI ENERGIA TRENTO

Il programma

La cerimonia di inaugurazione ufficiale dell’evento, avverrà il 7 Maggio alle ore 19:00 al Palasport Andrea Di Concilio di Agropoli.

Le partite del torneo avranno inizio l’8 Maggio alle ore 14:00, per i primi tre giorni dell’evento, gli incontri si svolgeranno sia al Palasport Andrea Di Concilio che al PalaGreen, inseguito per la fase ad eliminazione diretta verrà svolto tutto l’evento al Palasport Andrea Di Concilio.

Insomma si prevede una settimana ricca di Basket, con le eccellenze giovanili a confronto.

Infine il presidente della Polisportiva Basket Agropoli con commozione ha ricordato Franco di Sergio, uno dei fautori del miracolo Basket Agropoli in A2, a cui verrà intitolato il premio miglior giocatore delle finali.