Agropoli, ladri tornano in azione: tentato colpo in località Fuonti

Ladri ancora in azione ad Agropoli. Ignoti hanno preso di mira un’abitazione di località Fuonti Alto. L’episodio durante la notte appena trascorsa. Stando alle prime ricostruzioni sarebbero tre o forse quattro i malviventi entrati in azione. Prima di riuscire ad entrare nell’appartamento, però, è scattato l’antifurto che ha svegliato i proprietari costringendo i ladri a fuggire.

Rabbia e preoccupazione dei residenti

Rabbia e preoccupazione di quanti risiedono in zona; questo, infatti, non è il primo tentativo di furto messo a segno e in passato non sono mancati colpi andati in porto.

I residenti sono ora pronti a costituirsi in un comitato. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sull’emergenza sicurezza e chiedere un confronto a rappresentanti dell’amministrazione comunale e forze dell’ordine per sollecitare interventi immediati volti a reprimere questo genere di reati.