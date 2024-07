Agropoli, Giuseppe Capozzolo confermato direttore dell’Agropoli Cilento Servizi

Sua l’unica domanda presentata per la selezione del direttore della società speciale del Comune di Agropoli. Sarà ancora Giuseppe Capozzolo a dirigere l’Agropoli Cilento Servizi. La selezione per l’individuazione e la nomina del direttore generale dell’Azienda Speciale del Comune di Agropoli, infatti, si è conclusa in suo favore. Capozzolo, direttore uscente, era l’unico ad aver presentato domanda. Affiancherà Mimmo Gorga, presidente della società.

La polemica

Nei giorni successivi alla pubblicazione dei partecipanti alla selezione non erano mancate polemiche per la partecipazione di Capozzolo, il quale coinvolto in un processo per alcune presunte irregolarità legate proprio alla gestione della società tra il 2016 e il 2018. Non erano mancate perplessità anche sul fatto che Capozzolo fosse stato l’unico a presentare la propria candidatura per il ruolo di direttore dell’Agropoli Cilento Servizi. Di fatto, però, tutto è avvenuto secondo le disposizioni vigenti.

Per Giuseppe Capozzolo, dunque, si apre un nuovo mandato al vertice della società speciale