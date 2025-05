Il Consiglio Provinciale approva la mozione presentata da Guzzo per istituire il Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano

Il Consiglio Provinciale di Salerno ha approvato all’unanimità la mozione per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano. La proposta è stata presentata dal vicepresidente della Provincia, Giovanni Guzzo, che nei giorni scorsi aveva chiesto l’inserimento della mozione all’ordine del giorno del Consiglio.

La richiesta

La richiesta nasce dalla crescente preoccupazione legata all’aumento di furti e tentati furti, sia in abitazioni che in attività produttive, nonché dalla carenza di personale tra le forze di polizia già presenti nel territorio. Un problema avvertito con sempre maggiore urgenza dalle comunità locali, che da tempo chiedono maggiore presidio, prevenzione e sicurezza.

Durante il suo intervento in aula, il consigliere Guzzo ha voluto sottolineare l’importanza del contributo dell’associazione Schierarsi – Piazza Cilento-Vallo di Diano, che ha promosso con costanza questa istanza.

Le dichiarazioni

“È doveroso riconoscere il merito di chi, come Schierarsi, ha portato all’attenzione pubblica una richiesta seria, concreta e condivisa – ha dichiarato Guzzo – che oggi trova finalmente ascolto e supporto da parte delle istituzioni”.

L’associazione ha espresso soddisfazione per l’approvazione della mozione e ha ringraziato pubblicamente Guzzo per aver fatto propria una battaglia sentita dal territorio: “Al prof. Guzzo va il nostro sincero ringraziamento per aver accolto e sostenuto un’istanza che nasce dal basso e riguarda la sicurezza e la vivibilità del Vallo di Diano e dei territori limitrofi”, si legge in una nota diffusa da Schierarsi.