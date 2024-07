Agropoli: sarà un’estate di disagi. Erogazione idrica a singhiozzo. Ecco le località interessate

Crisi idrica e riduzione del livello delle sorgenti. Sarà un’estate di disagi quella che ha avuto inizio. L’Asis ha comunicato, infatti, che in diverse località sono state previste limitazioni al servizio.

Limitazioni al servizio idrico ad Agropoli: le località interessate

In un avviso diretto ai cittadini di Agropoli si precisa che le criticità riguarderanno in particolare i residenti di via Moravia, della Sacra Famiglia, Carmine Coppola, Francesco Giubileo, Settembrini, Ippolito Nevio e Fuonti.

Si tratta di quelle aree della città rifornite dal serbatoio di località Campanina – Santa Caterina (Ogliastro Cilento) il cui approvvigionamento deriva dalle sorgenti di località Festola del comune di Piaggine.

Queste zone (vie principali e traverse) si vedranno sospesa la fornitura il lunedì, il mercoledì e il venerdì dei mesi di luglio e agosto, dalle ore 9 alle 13.

Il provvedimento è valido a partire da oggi (12 Luglio). L’Asis fa sapere che profonderà il massimo impegno affinché i disagi siano ridotti al minimo. Sul caso, però, non mancano polemiche da parte dei residenti.