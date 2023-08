Bonus sociale idrico agli utenti ASIS dalla prossima bolletta

Dopo la presa di posizione dell’associazione dei consumatori CODICI sulla mancata erogazione del bonus sociale idrico agli utenti dei gestori idrici territoriali ASIS e CONSAC, arrivano le rassicurazioni agli utenti dell’ASIS sia per l’erogazione del bonus relativo alle precedenti annualità 2021 e 2022, sia per il bonus relativo all’annualità 2023. L’azienda, infatti, ha comunicato all’associazione dei consumatori CODICI e all’autorità competente ARERA che il ritardo nell’erogazione del bonus sociale idrico ai propri utenti è stato dovuto sia alle criticità applicative del nuovo regime di erogazione introdotto nel 2021 sia alle modalità di identificazione delle forniture idriche da agevolare.

I motivi dei ritardi

A tali criticità gestionali si sono aggiunti specifici adempimenti normativi in materia di privacy che hanno richiesto maggiori approfondimenti.

Il Direttore dell’ASIS l’ing. Giuseppe Giannella ha rassicurato: “Il primo flusso informativo dal SII (Sistema Informativo Integrato), relativo alle annualità 2021 e 2022, è stato ricevuto da ASIS in data 4 maggio 2023 ed è stato erogato con la bollettazione emessa in data 1 agosto 2023. Sui flussi relativi all’annualità 2023 sono in corso le dovute verifiche e saranno erogati con la prossima fatturazione”.