“Adotta un Sentiero”: ecco l’ultima iniziativa del Cai di Montano Antilia

Prende il via “Adotta un Sentiero”. Si tratta del nuovo progetto partecipativo che la Sottosezione Cilentana del CAI di Montano Antilia ha intrapreso per far scoprire il meraviglioso territorio cilentano e migliorare il presidio della rete sentieristica di competenza.

L’iniziativa

Adotta un sentiero, adotta un tesoro e diventa sentinella del territorio, questo è l’obiettivo del progetto partecipativo rivolto ai 58 Sindaci dell’area Parco ricadenti nel territorio della Sottosezione CAI.

Per i volontari delle sezioni CAI, incaricati della gestione e della manutenzione dei sentieri è molto complesso ed oneroso controllare le condizioni della vasta rete di competenza ecco perché l’invito ai numerosi Sindaci affinché realizzino opere di manutenzione almeno su un Sentiero ricadente nel proprio territorio comunale. Spetterà invece agli esperti del CAI caricare sul web le schede dei singoli sentieri con le tante informazioni utili (dislivello, traccia gpx e foto).

Un lavoro complesso

Il lavoro sarà complesso e laborioso , pertanto chiediamo pazienza e contemporaneamente collaborazione per migliorare le informazioni che saranno al servizio di tutti, fanno sapere dal CAI .

Il progetto con l’aiuto dei singoli enti comunali potrà finalmente partorire la prima rete escursionistica del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.