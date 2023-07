Ad Agropoli i Solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli | VIDEO

Si sono tenuti ieri, 24 luglio ad Agropoli, i Solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli. Una festività molto sentita da tutti gli agropolesi e non solo, una delle feste più attese dell’anno.

La tradizione

Ogni anno si rinnova una tradizione che affonda radici molto lontane, ma che ogni volta emoziona come fosse la prima. Il momento clou della festa, si compie con la tradizionale e suggestiva processione in mare. Un peschereccio accoglie la Madonna per attraversare le coste agropolesi e portando una preghiera ai tanti che affollano il mare e la Città per assistere alla processione.

La celebrazione Eucaristica

Quest’anno la Santa Messa, è stata presieduta dal Vescovo, Mons. Vincenzo Calvosa, insediatosi da qualche settimana nella Diocesi di Vallo della Lucania, sono già tantissimi gli attestati di stima per lui, portatore sano di sorrisi, pace e preghiera.