Acquavella, torna la magica casa di Babbo Natale

Dopo setti lunghi anni di pausa, l’associazione “I love Acquavella” è pronta a far rivivere ai bambini e alle loro famiglie, la magia del Natale. Giunto alla sua 4^ edizione, infatti, l’evento, ad ingresso libero, si terrà nei giorni 21-22-23 dicembre, a partire dalle ore 18:00, nel cuore del paese, il centro storico.

Una nuova casa

Un nuovo capitolo che si aggiunge a quelli trascorsi, e che si arricchisce di tante sorprese. Nella nuova casa di Babbo Natale, sarà possibile immergersi in un magico percorso: ci sarà il laboratorio degli Elfi dove tutti i bambini possono lasciare nero su bianco i loro desideri, la stanza da letto dove Babbo Natale beneficia del suo meritato riposo, la cucina e il salone dei giochi.

All’esterno, il giardino incantato e ricoperto di neve, in cui troverete i mercatini con i prodotti tipici del territorio, manufatti artigianali e prodotti agricoli del Parco Nazionale del Cilento.

E per i più golosi: panini, cuoppi di pesce, dolci, vino e tanto tanto divertimento.

L’incontro con le scuole

In questi giorni, in attesa dell’apertura ufficiale, l’associazione ha avuto in visita tante scuole del Cilento che hanno voluto salutare Babbo Natale: “Ci mancava tantissimo vedere quella gioia negli occhi dei bambini, è meraviglioso e ripaga subito il lavoro svolto nelle ultime settimane”.