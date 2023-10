A Roccagloriosa dall’11 al 15 ottobre 2023 la prima edizione de “Le Rocche delle Arti”

L’Associazione “La Rocca delle Arti” APS indìce, in collaborazione con La Pro-Loco di Roccagloriosa, il Simposio Internazionale di scultura in Pietra del Cilento di Roccagloriosa “Le Rocche delle Arti” – I° Edizione, che si svolgerà da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre 2023 a Roccagloriosa.

Il tema dell’anno

Il tema di questa prima edizione è RADICI, lo stesso tema dell’XI edizione della manifestazione “La Rocca delle Arti”, svoltasi lo scorso mese di agosto.

Gli scultori in gara saranno: Oriana Vertucci; Nicola Iudici; Pantaleo Tarallo; Luigi Manzi; Fiorenzo Fiscina. Questi cinque artisti, selezionati dalla commissione tecnica, sceglieranno personalmente il masso che dovranno scolpire. Le opere saranno realizzate in diverse aree del centro cittadino del Comune di Roccagloriosa opportunamente attrezzate: Piazza San Nicola; Piazza del Popolo; Piazza Borgo Sant’Antonio; Piazza Potentissima ad Acquavena e Piazza Europa.

Il programma

Gli scultori potranno lavorare alle proprie opere dalle 8.00 di mercoledì 11 alle 21.00 di sabato 14 ottobre.

Domenica 15 ottobre 2023 alle ore 18.30 con una manifestazione pubblica la Commissione artistica dichiarerà il vincitore del “1° Simposio Internazionale di scultura in Pietra del Cilento di Roccagloriosa” e sarà effettuata la premiazione degli artisti partecipanti al concorso. Nella stessa occasione sarà assegnato un premio speciale, quello della giuria popolare. Durante i quattro giorni in cui gli artisti lavoreranno alle loro opere, i residenti ed i turisti saranno chiamati ad indicare l’opera che preferiscono mediante votazione in apposita scheda da inserire in una urna sistemata presso il Bar Caffetteria Fistelia, sito in Corso Umberto I. Tutti i votanti saranno registrati e lo scrutinio si svolgerà, in modo pubblico, il giorno domenica 15 ottobre 2023 alle ore 11.00.

La commissione giudicatrice sarà composta da: Architetto Roberto Rago rappresentante dell’Associazione “La Rocca delle Arti”; Francesco Surrentini rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Roccagloriosa; Professore Christian Leperino, docente di scultura all’Accademia delle Belle Arti di Napoli; Professore Davide Dormino, docente di scultura alla R.U.F.A. di Roma; Arnaldo Iudici, Artista.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Roccagloriosa (SA); dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; dal C.U.G. RI (Consorzio Inter-universitario per la previsione e prevenzione Grandi Rischi) dal G.A.L. Casacastra. Editoria dell’Ippogrifo; dall’ Accademia delle Belle Arti di Napoli; e R.U.F.A (Rome University of Fine Arts). Con la Partecipazione dell’Accademia del Cilento.

“I partecipanti – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione “La Rocca delle Arti” Anna Maria Tripari – sono artisti che vantano un ricco curriculum, alcuni addirittura con esperienze oltre i confini nazionali, quindi sicuramente le loro mani e la loro creatività riuscirà a dare alla manifestazione il prestigio che merita. Per noi è un onore averli ospiti nel nostro borgo per cinque giorni e la nostra speranza è che questo possa essere solo l’inizio di una collaborazione, con artisti ed enti patrocinatori, quali il Rufa o il Cugri, che possa poi durare e ripetersi negli anni”.