International Chocolate Awards: incetta di medaglie per Pietro Macellaro

Si è tenuto a Firenze dal 18 al 22 febbraio l'attesissimo concorso che ha celebrato i ricchi saporti e le influenze del sud italia “Italian/Mediterranean Craft Chocolatier Competition 2024”. Pietro Macellaro, perla del territorio cilentano, ha trionfato alla manifestazione aggiudicandosi diverse medaglie.

I riconoscimenti

Medaglia d'oro nella categoria Unflavoured dark chocolate ganaches or truffles con Piura Buffalo Cream (punteggio 90) + special dato da Local ingredients

Medaglia d'argento nella categoria Unflavoured milk chocolate ganaches or truffles con Puro Latte (punteggio 88.1)

Doppia medaglia nella categoria Dark chocolate enrobed marziapan

Medaglia d'oro per Piura Violetta (punteggio 93.6) + special dato da Local ingredients

Medaglia d'argento per Origano selvatico di montagna e limone (punteggio 92.5) + special dato da Local ingredient

Medaglia d'oro Milk chocolate enrobed caramels con Figue (punteggio 92.3) più special dati da Local ingredients e Caramel

Medaglia di bronzo nella categoria Dark chocolate enrobed whole fruit con ciliegia al cognac (punteggio 86)

Il concorso

L'organizzazione, entusiasta di aver annunciato tutti i cioccolatieri riunendo una serie di talentuose aziende di cioccolato provenienti dall'Italia e dai paesi del mediterraneo, ha permesso di poter mostrare la loro passione, creatività e dedizione all'arte della produzione del cioccolato.

I vincitori di questo Concorso Cioccolataio Artigianale Italiano/Mediterraneo accederanno all'attesissima Finale Mondiale, prevista per la fine del 2024.

Si precisa il punto della tracciabilità: “Continuando i nostri sforzi per rendere gli Awards più trasparenti, continuiamo a sottolineare l'importanza di lavorare con cacao tracciabile in tutte le competizioni. Le nostre gare di cioccolato ripieno, ora chiamate “Craft Chocolatier Competitions”, dimostrano una crescente attenzione all'approvvigionamento e alla tracciabilità del cacao. Questa nuova politica di tracciabilità riflette non solo le tendenze attuali nel cioccolato artigianale, ma anche la nostra filosofia fondatrice e l'attenzione al cacao pregiato”.

Gli International Chocolate Awards sono stati fondati nel 2012 e sono gestiti dall'IICCT con un gruppo di partner internazionali indipendenti con anni di esperienza nella degustazione e valutazione del cioccolato e nella gestione di eventi legati al cioccolato pregiato. I giudici sono composti da esperti sensoriali e membri degli Alumni IICCT.

Le competizioni si svolgono in un numero crescente di paesi e regioni in tutto il mondo in round bean-to-bar e cioccolatieri artigianali. I vincitori delle competizioni regionali vengono giudicati insieme durante la finale mondiale, che celebra i migliori progetti dell'anno.