“Turismo delle radici”: ecco i Comuni di Cilento, Diano e Alburni ammessi a finanziamento

Pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale la graduatoria dei comuni ammessi a finanziamento al “Bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo discendenti nel mondo da attuare in occasione del “2024 – Anno delle radici italiane”.

I comuni beneficiari del finanziamento

Tra i comuni beneficiari del finanziamento Atena Lucana, Buccino, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castelnuovo Cilento, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Padula, Perito, Pertosa, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roscigno, Sacco, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, Sanza, Serramezzana, Stella Cilento, Stio , Torchiara, Torraca, Tortorella, Valle dell’Angelo, Vibonati.

Il bando

Nell’ambito del Progetto PNRR “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”, i Comuni potranno organizzare eventi e attività di interesse per gli italiani all’estero e per gli italo-discendenti originari del loro territorio, nonché individuare strutture atte all’accoglienza e soggetti disposti ad aderire al programma di scontistica in favore dei turisti delle radici.

Il “Turismo delle Radici” è un’offerta turistica strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione, che coniuga alla proposta di beni e servizi del terzo settore (alloggi, eno-gastronomia, visite guidate) la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che, vale la pena ricordarlo, sono stimati in un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone.