Polla: al via la raccolta di materiale per l’archivio digitale del paese

Il Comune di Polla, in collaborazione con il Museo Civico Insteia Polla, ha avviato la raccolta di materiale per la realizzazione di un archivio digitale del patrimonio culturale del paese. L’obiettivo è quello di creare una memoria collettiva accessibile a tutti, che preservi e valorizzi la storia, la cultura e le tradizioni di Polla.

Cosa si può donare

L’archivio sarà aperto a una vasta gamma di materiali, tra cui:

Fotografie

Immagini

Corrispondenze

Documenti

Scritti privati

Filmati

Registrazioni sonore

Musica

Oggetti rappresentativi

Riprese di eventi

I contenuti possono riferirsi a diversi aspetti della vita di Polla, tra cui:

Storia

Letteratura

Musica

Territorio

Ambiente

Archeologia

Paesaggio

Storia dell’arte

Tradizioni popolari e religiose

Usi e costumi locali

Arti e mestieri

Come donare

Per donare materiale all’archivio, è necessario compilare un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Polla. Il modulo può essere consegnato a mano presso la Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio” dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00. In alternativa, è possibile inviarlo via email all’indirizzo info@museocivicoinsteiapolla.eu.

Scadenza

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2024.

Un’occasione per la comunità

La realizzazione dell’archivio digitale del patrimonio culturale di Polla rappresenta un’occasione importante per la comunità. L’archivio non solo permetterà di conservare e valorizzare la memoria collettiva, ma anche di promuovere la conoscenza del territorio e di stimolare la ricerca storica e culturale.