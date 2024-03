Bretella e Aeroporto, Alfieri: “Sono l’accessibilità con il mondo”

“Ci dobbiamo organizzare per essere Pronti”. Lo dice ai microfoni di InfoCilento il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri in merito alla partenza dei primi voli dell’Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi. “La realizzazione di questa infrastruttura è l’accessibilità con il mondo – sottolinea Alfieri- l’aeroporto darà la possibilità per i territori a sud della provincia salernitana di uscire da questa fragilità socio economica devastante”. Una stoccata poi il presidente Alfieri la dà per quanto riguarda un’altra opera, il nuovo collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla statale 18 ad Agropoli. “Ci sono politici che anziché interessarsi per farla camminare la stanno frenando e la vorrebbero addirittura bloccare, ma noi non molliamo – conclude Alfieri”