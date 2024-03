Il cilentano Simone Marotta, 11 anni, conquista il terzo posto nei Giochi Matematici del Mediterraneo

Simone Marotta, undici anni, dimostra ancora una volta che la passione per la matematica può portare a grandi risultati. Il giovane studente, frequentante la classe 1^A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Autonomia di Torre Orsaia, ha recentemente scalato il podio nella fase regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Un terzo posto meritato

La competizione, che si è svolta domenica 10 marzo a Capaccio Scalo, ha visto la partecipazione di oltre 1000 scuole e più di 300.000 allievi. Simone Marotta ha brillantemente conquistato il terzo posto nella categoria S1, dimostrando abilità e dedizione alla disciplina matematica.

Una vittoria condivisa

L’evento, organizzato dall’AIPM (Associazione Italiana per la Promozione della Matematica) con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità scolastica e per il territorio. Il risultato di Simone Marotta è motivo di orgoglio non solo per lui e la sua scuola, ma anche per l’intera regione.

Un futuro promettente

Il risultato ottenuto da Simone Marotta nella fase regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo è un segno tangibile del suo talento e impegno.

La sua partecipazione alla fase nazionale rappresenterà un’opportunità per mettere ulteriormente in mostra le sue capacità e per continuare a coltivare la sua passione per la matematica.