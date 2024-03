Ecco l’almanacco del 10 marzo 2024: scopri le curiosità del giorno, santi e i consigli di lettura

Benvenuti all’articolo dell’almanacco del 10 marzo! In questo articolo, esploreremo una serie di eventi significativi, personalità straordinarie e curiosità interessanti legate a questa data speciale. Dal mondo della storia, della cultura, della scienza e molto altro, vi porteremo in un viaggio attraverso il tempo per scoprire cosa è successo il 10 marzo nel corso degli anni.

Santi

San Macario di Gerusalemme: Vescovo di Gerusalemme, fu un importante esponente della Chiesa cristiana nel IV secolo.

San Attalo di Bobbio: Monaco irlandese, fu uno dei primi evangelizzatori della regione di Bobbio, in Italia.

Personaggi famosi nati il 10 marzo

1787: William Etty: Pittore inglese noto per i suoi ritratti e scene di genere.

1940: Chuck Norris: Attore, artista marziale e ex campione di karate statunitense, famoso per i suoi ruoli in film d’azione come “Delta Force” e “Walker, Texas Ranger”.

1957: Osama bin Laden: Fondatore di Al-Qaeda, un’organizzazione terroristica responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001.

1977: Robin Thicke: Cantante, compositore e produttore discografico statunitense, noto per il suo successo internazionale “Blurred Lines”.

Personaggi famosi morti il 10 marzo

1891: Georges Seurat: Pittore francese, uno dei principali esponenti del movimento neoimpressionista.

1969: Luigi Einaudi: Economista e politico italiano, fu il secondo Presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955.

2018: Hubert de Givenchy: Stilista francese, fondatore della casa di moda Givenchy e celebre per aver vestito molte celebrità, tra cui Audrey Hepburn.

Curiosità

Il 10 marzo 1876, Alexander Graham Bell brevettò il telefono, uno dei più importanti dispositivi di comunicazione nella storia umana.

Il 10 marzo 1959, il Tibet entrò in una ribellione contro l’occupazione cinese, che portò all’esilio del Dalai Lama.

Il 10 marzo è considerato il Giorno del Mario in Giappone, una festa in cui le persone esprimono gratitudine e affetto verso i loro amici di nome Mario.

Consiglio di lettura

“Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas. Il conte di Montecristo è una storia epica di vendetta scritta da Alexandre Dumas. Il protagonista, Edmond Dantès, viene ingiustamente imprigionato e, dopo anni di sofferenza, riesce a fuggire e a ottenere una grande fortuna. Utilizzando la sua nuova identità come conte di Montecristo, si vendica di coloro che lo hanno tradito. Il romanzo esplora temi come la giustizia, la vendetta, l’amore e la redenzione.

Aforisma suggerito

“La vita è troppo breve per essere piccola.” – Benjamin Disraeli