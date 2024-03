Amici 2024, anticipazioni 10 marzo: due eliminati e una clamorosa sorpresa!

Da diverse settimane, i professori di Amici 2024 stanno selezionando i loro team per la fase serale del programma, dimostrando la loro fiducia in alcuni allievi attraverso l’assegnazione immediata della maglia oro. Tuttavia, non tutti hanno avuto la stessa fortuna, e nelle scorse puntate è stato annunciato che solo 15 allievi avrebbero potuto accedere al serale. Le anticipazioni svelano che due alunni sono stati eliminati, preparandoci ad una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Attenzione, spoiler in arrivo!

Una sorpresa per i telespettatori

La puntata, registrata il 5 marzo, andrà in onda domenica 10 marzo, e riserva una sorpresa imperdibile per i telespettatori: il ritorno di Mew nel programma. Questo volto noto del talent show porterà un’atmosfera ancora più speciale alla puntata, regalando emozioni intense a tutti i fan.

Maglie Oro e cambi di squadra

Tra le notizie positive della puntata, l’assegnazione delle maglie oro ha portato gioia e gratificazione per alcuni allievi. Sarah, Ayle, Kumo, Giovanni e Lil Jolie sono stati selezionati e hanno dimostrato di avere il pieno supporto dei loro professori. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: in quale squadra si unirà Lil Jolie?

Nonostante Anna Pettinelli non fosse la sua professoressa, le aveva proposto la maglia. Durante la puntata, Lil Jolie ha rivelato di non sentirsi apprezzata da Rudy negli ultimi tempi, e ha quindi accettato l’offerta della professoressa Pettinelli, cambiando squadra e lasciando tutti sorpresi.

Eliminazioni e una proposta inaspettata ad Amici 2024

Purtroppo, non tutti gli allievi hanno avuto la possibilità di continuare l’avventura nel serale. Kia e Nahaze, allieve rispettivamente di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, sono state eliminate. Durante la puntata, Maria De Filippi ha concesso ai professori la possibilità di aggiungere qualche maglia, ma alla fine è stata presa la decisione di non aggiungere ulteriori posti.

Tuttavia, per Kia e Nahaze arriva una proposta inaspettata: le due giovani artiste, entrate nel programma solo qualche mese fa, avranno la possibilità di ripresentarsi a settembre, avendo così il tempo di mettersi ulteriormente in mostra e dimostrare il loro talento.

Tutto pronto per il serale

Con le squadre finalmente definite, l’emozionante fase serale di Amici è alle porte. Le squadre formate da Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli-Raimondo si sfideranno a partire dal 16 marzo, regalando al pubblico attese performance, sorprese e tanta passione per la musica e la danza.

Con queste anticipazioni, i fan di Amici non possono fare altro che prepararsi per una puntata ricca di emozioni, colpi di scena e talento. Non perdete l’appuntamento con la prossima puntata e seguite il percorso degli allievi verso il serale. Sarà un’avventura indimenticabile!