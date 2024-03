Torna alla vittoria l’U.S Agropoli: i Delfini si impongono sul S.M la Carità

Torna alla vittoria l’U.S Agropoli allo stadio “Guariglia” con una buona prestazione nello scontro diretto contro il Santa Maria la Carità. Decisiva per le sorti del match l’inventiva di Rimoli, che si procura e trasforma la punizione che sblocca la gara e poi manda in rete Rabbeni per il raddoppio. I Delfini possono approfittare dei rallentamenti delle dirette concorrenti, come il Giffoni Sei Casali, e rilanciarsi in zona playoff.

Il primo tempo

Al minuto 2′ reclama un calcio di rigore l’Agropoli per un probabile tocco di La Torre su Rimoli, che sembrava in netto anticipo. Minuto 11’ ottima combinazione tra Rabbeni e Rimoli che può provare con il destro, conclusione forte e centrale sulla quale è attento Stasi.

Ancora in avanti l’Agropoli con Corado che si gira dal limite, questa volta Stasi è battuto, ma viene salvato dal palo. Al 27’ il primo squillo in avanti del Santa Maria la Carità con il suo giocatore più talentuoso: Senatore, che si sposta la palla e calcia dai venticinque metri, la traiettoria insidiosa gira molto e per poco non sorprende Ragone, spegnendosi di poco a lato. Al 33’ cross panoramico di Raucci che attraversa tutta l’aria di rigore, non trova l’appuntamento con sfera Rabbeni che era ben piazzato.

La ripresa

Brivido per i Delfibi al minuto 6’ Ginminelli per reda che calcia dal limite, palla che scheggia la traversa e va fuori a Ragone battuto. Al minuto 14’ Rimoli si conquista un calcio di punizione dal limite. È lo stesso numero 10 a incaricarsi della battuta, il suo mancino precisissimo toglie la ragnatela dall’incrocio della porta difesa da Stasi: 1 a 0 Agropoli.

Al 21 il raddoppio do Rabbeni che si fa prima ipnotozzare da stasi ma poi trova lanrete sulla respinta. Ancora delizioso Rimoli a trovare il suo compagno in profondità con un filtrante preciso.

Al 24’ fallo di mano in area del Santa Maria la Carità. Dopo un lungo consulto con l’assistente, l’arbitra Manuelle Cuozzo decreta il calcio di rigore e l’espulsione di Fruiolo. Sul dischetto si presenta Corado che si fa ipnotizzare da Stasi.

Nel finale tanta confusione e nervosismo, ma non ci sono occasioni nitide da annotare.