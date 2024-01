Con il nuovo anno entra nel vivo la recente convenzione siglata tra l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici e la Confesercenti Campania. A firmare la Convenzione il Rettore Antonio Garofalo. L’obiettivo è quello di collaborare al fine di agevolare e favorire la cooperazione interuniversitaria nell’ambito della didattica, della formazione e della ricerca.

Gli obiettivi dell’accordo

In particolare in base alla Convenzione quadro, la nostra organizzazione e l’Università Parthenope intendono sviluppare attività di collaborazione scientifica, attività di ricerca, consulenza e formazione.

“Con questa importante Convenzione quadro – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino – avviata anche grazie alla collaborazione e alla stima che mi lega al professore Flavio Boccia dell’Università “Parthenope”, vogliamo creare, come Confesercenti, una sinergia tra mondo universitario e mondo imprenditoriale, per elaborare idee che riguardano lo sviluppo dei settori strategici imprenditoriali qui in regione Campania con particolare attenzione alle aree interne come il Vallo di Diano, sono lusingata e felice di questo importante passo fatto con il mondo universitario” continua la Presidente Aquino.

“Lo sforzo profuso per concretizzare l’avvio di una importante collaborazione tra il nostro Ateneo e la Confesercenti è stato significativo, ha affermato il professore Flavio Boccia dell’Università “Parthenope”.