Noleggio auto a Dubai: cosa devi sapere

Noleggiare un’auto è un’opzione conveniente per coloro che intendono viaggiare molto a Dubai. La città ha autonoleggi di varie classi, comprese le supercar. In questo articolo parleremo delle caratteristiche del noleggio auto nell’emirato.

Come noleggiare un’auto a Dubai

Quando pianifichi di noleggiare un’auto, è importante assicurarsi di avere tutti i documenti e i permessi necessari in anticipo. Ti consigliamo di chiarire i dettagli immediatamente prima del viaggio, poiché le regole potrebbero cambiare.

Permesso di guida internazionale (IDP): i cittadini dei paesi del GCC (Gulf Cooperation Council), Regno Unito, Stati Uniti e Canada non hanno bisogno di un IDP per noleggiare un’auto a Dubai, è sufficiente una patente di guida nazionale. I cittadini di altri paesi devono avere un permesso di guida internazionale valido. Verificare in anticipo con la società di noleggio quali documenti saranno richiesti per noleggiare un’auto.

Assicurazione: in base alle normative locali, l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è inclusa per impostazione predefinita nel prezzo di tutti i noleggi auto. Alcune polizze di viaggio coprono anche l'assicurazione del noleggio auto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le società di noleggio offrono un'assicurazione aggiuntiva a pagamento. Quando si stipula un contratto presso una stazione di noleggio, il costo di una polizza assicurativa è molto più elevato, quindi si consiglia di pianificare in anticipo per evitare spese inutili.

Viaggiare al di fuori degli Emirati Arabi Uniti: tieni presente che guidare la tua auto a noleggio nei paesi vicini spesso richiede l'autorizzazione della compagnia di noleggio. La maggior parte delle aziende non fornisce tale autorizzazione. Ti consigliamo di considerare attentamente l'intero percorso prima di noleggiare un'auto.

Compagnie di noleggio

Il noleggio auto a Dubai è effettuato sia da grandi reti internazionali, sia da compagnie locali come Renty https://renty.ae/it/types/luxury. Quando scegli un’auto, controlla le offerte di diverse aziende e assicurati di studiare le recensioni su Internet.

Le stazioni di noleggio si trovano in tutta la città. Per maggiore comodità, puoi noleggiare un’auto immediatamente all’arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai (DXB) (in questo caso, il prezzo del noleggio potrebbe essere leggermente più alto). Se hai bisogno di noleggiare un’auto per un paio di giorni, rivolgiti all’agenzia di autonoleggio più vicina, ad esempio in uno dei maggiori centri commerciali della città.

Per noleggiare un’auto direttamente sul posto, è necessario stipulare un contratto di noleggio presso l’ufficio della società di noleggio. Di norma, dovrai restituire l’auto allo stesso ufficio di noleggio.

I concessionari locali dispongono di un’ampia flotta di veicoli, dalla piccola Nissan Micra ai potenti SUV https://renty.ae/it/cars/lamborghini-urus. Puoi scegliere un veicolo in base alle tue esigenze. Si noti che durante la stagione turistica “alta”, soprattutto durante le grandi fiere, la scelta delle auto può essere notevolmente ridotta.

Gli ospiti dell’emirato possono anche usufruire del car sharing degli operatori, tra cui Udrive ed Ekar. Ti verrà offerta un’ampia flotta di auto e la possibilità di scegliere il punto di partenza/arrivo del viaggio. Per utilizzare il car sharing, è necessario scaricare un’applicazione speciale e registrarsi. Puoi noleggiare un’auto per qualsiasi periodo di tempo, da pochi minuti a diversi giorni, settimane o più.

Regole di base per il noleggio di un’auto in diversi paesi

Studia la documentazione: prima di firmare il contratto, studia ogni elemento. Prestare attenzione a tutte le tasse, assicurazioni e servizi aggiuntivi prescritti in esso. Assicurati inoltre di conoscere tutte le normative locali.

Ispezionare l’auto: ispezionare attentamente l’auto per graffi, scheggiature e ammaccature. Assicurarsi che tutti i danni si riflettano nell’atto di accettazione e trasferimento del veicolo. Ispeziona l’auto all’interno e controlla il funzionamento di tutti gli apparecchi elettrici nell’abitacolo, incluso il condizionatore d’aria.

Guida di supercar e altri divertimenti

Hai mai sognato di correre lungo l’autostrada in una supercar? A Dubai, molte aziende sono specializzate nel noleggio di auto di lusso.

La tua scelta tra Ferrari, Lamborghini, Maserati e altri marchi di lusso. Quando prenoti marchi di auto premium, il prezzo del noleggio e l’importo del deposito sono più alti. Inoltre, le società di noleggio possono proporre una serie di altri requisiti.

Consigliamo Renty, E&S Luxury Car Rental, Paddock Luxury, VIP Rent A Car e Masterkey Rent A Car. E ricorda: segui sempre le regole della strada e non superare il limite di velocità!

Se sei interessato alla guida fuoristrada e alla jeeping tra le dune, contatta società di noleggio SUV specializzate. Per coloro che decidono di conquistare il fuoristrada con un’auto a noleggio, consigliamo vivamente di non andare da soli e di avere un veicolo di scorta.