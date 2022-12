Cacciatori agropolesi donano carne alla Caritas in vista del Natale

Un gesto di generosità per le famiglie in difficoltà. Un pensiero in vista del Natale per permettere a quanti non hanno la possibilità di fare acquisti per il tradizionale cenone della Vigilia, di avere comunque qualche prodotto in più sulla tavola.

Il dono dei cacciatori agropolesi

Anche quest’anno i cacciatori agropolesi hanno dimostrato la loro vicinanza e senso di condivisione a coloro che vivono nel disagio sociale. Lo scorso mercoledì 21 dicembre, presso l’oratorio Padre Giacomo Selvi, sede della Caritas parrocchiale del Sacro Cuore, hanno distribuito circa un quintale di carne di cinghiale, regolarmente sottoposta a controlli da parte delle autorità sanitarie.

Come negli anni passati, non hanno fatto mancare la loro vicinanza alle famiglie che si apprestano a vivere le festività natalizie in condizioni economiche precarie.

Il mondo dell’associazionismo venatorio agropolese in questi anni si è affiancato spesso con l’oratorio Padre Giacomo Selvi e le Caritas parrocchiali offrendo quanto la cacciagione offre.