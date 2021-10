I cacciatori campani si riuniscono ad Agropoli

Si terrà venerdì 8 ottobre alle 18.00 nell’aula consiliare del comune di Agropoli l’incontro con i cacciatori organizzato da FIdC Agropoli sul tema “Il cacciatore informato per una caccia di qualità sostenibile e in sicurezza”. Saranno diversi gli interventi da parte di personalità di spicco, il tutto introdotto da Vincenzo Berardi, presidente comunale di Federcaccia Agropoli.

Questi gli argomenti nel dettaglio:

Discrezionalità della pubblica amministrazione nella revoca e sospensione del porto d’armi (Modestino Bianco, presidente Federcaccia Campania);

Possedere e detenere un’arma (Gerardo Ferrentino, esperto in materia giuridica e sulle armi);

Poteri e compiti in materia di caccia della polizia giudiziaria e delle guardie venatorie volontarie (Michele Scafuro, libero professionista e avvocato);

Esercizio della caccia in sicurezza – Il tiro sicuro (Felice Argenio, esperto balistico)

La figura del cacciatore moderno nella società civile e il ruolo delle associazioni venatorie nel mondo della caccia (Luigi Spera, presidente provinciale di Federcaccia Salerno).

Concluderà l’evento Vincenzo Veneziano, direttore dell’Osservatorio Faunistico Regionale della Campania.