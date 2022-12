Commissariato di Polizia ad Agropoli: prosegue l’iter per la realizzazione

Riprende l’iter per la realizzazione del commissariato di Polizia ad Agropoli. Il Comune ha approvato il progetto definitivo da quasi 2,5 milioni di euro. L’Ente, ha preso atto di alcune modifiche richieste nel corso di un tavolo tecnico tenutosi alla presenza, tra gli altri, del Prefetto, del Questore e della Soprintendente di Salerno.

Il progetto per il Commissariato di Polizia ad Agropoli

Gli uffici hanno così immediatamente recepito le indicazioni ed ora la giunta comunale ha proseguito nell’iter progettuale. Il costo delle opere sarà di 1,8 milioni di euro circa, cui si aggiungono 662mila euro di somme a disposizione. Il commissariato di Polizia sorgerà in via Scarpa, a pochi passi dalla caserma della Guardia di Finanza, su una superficie di circa 3100 metri quadrati.

L’edificio nascerà su due livelli: al piano terra saranno presenti tutti gli uffici aperti al pubblico, mentre gli altri e gli alloggi saranno al piano superiore.

L’iter

Il via libera al Commissariato di Polizia è arrivato circa un anno fa dopo le numerose istanze provenienti dal territorio che chiedevano una maggiore presenza di forze dell’ordine in città per prevenire fenomeni criminali. Così, dopo il via libera del Ministero dell’Interno è arrivato anche quello della Corte dei Conti ed è partito l’iter progettuale per attivare la sede della Polizia di Stato.