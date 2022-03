Home/Attualità/ Commissariato di Polizia ad Agropoli: ok della Corte dei Conti

Commissariato di Polizia ad Agropoli: ok della Corte dei Conti Via libera al Commissariato di Polizia ad Agropoli. La Corte dei Conti era l'ultimo scoglio per avere un nuovo presidio delle Forze dell'Ordine