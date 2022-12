Il Cai sceglie San Mauro La Bruca per l’ultimo sabato culturale del 2022

Il prossimo sabato, 17 dicembre, un appuntamento dedicato agli appassionati di trekking e storia locale. Il Cai di Montano Antilia porterà tutti alla scoperta di un caratteristico borgo del Cilento: San Mauro La Bruca.

Sabati culturali del Cai: appuntamento a San Mauro La Bruca

L’appuntamento rientra nel programma annuale dei “Sabati culturali alla scoperta dei piccoli borghi del Parco”. L’iniziativa, oltre che della sottosezione del Cai, ha avuto il supporto della Pro Loco di San Mauro la Bruca guidata dal Presidente Gianfranco Castello e dall’Azienda “Aromi Mediterranei”.

Sarà un’occasione di destagionalizzazione del turismo, considerato che nel piccolo borgo arriverranno appassionati provenienti da varie località, a dimostrazione che solo con un’azione sinergica tra Associazioni e Aziende private si può portare un flusso turistico anche nel periodo invernale.

L’iniziativa

“Il progetto – dichiara Andrea Scagano del CAI – è volto alla visita e alla conoscenza dei suggestivi borghi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni , territorio vasto e dai numerosi volti e risorse. La nostra proposta, continua Scagano, è diretta alla valorizzazione dei luoghi che solo con la presenza e la frequentazione possono sopravvivere, dando sostegno e concreto appoggio agli abitanti e incoraggiando la trasmissione di tradizioni e di sapori”.

La giornata con l’ausilio delle guide della locale Pro Loco, vedrà i soci provenienti da Cava dei Tirreni e Salerno ammirare i luoghi simbolo di San Nilo nella piccola e caratteristica frazione di San Nazario per poi spostarsi a San Mauro la Bruca dove si avrà modo di ammirare il Santuario del Miracolo Eucaristico, i segni del passaggio dei Cavalieri di Malta e i tanti scorci panoramici su Capo Palinuro.

L’intera giornata sarà accompagnata dagli odori e sapori dell’Azienda Aromi Mediterranei che come ormai da tradizione accoglie e coccola i tanti escursionisti in arrivo sul Cammino di San Nilo.

L’appuntamento è in Piazza San Nilo alle ore 9:30. Prenotazione obbligatoria presso il CAI Montano Antilia