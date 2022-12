Sessa Cilento: percettori del reddito di cittadinanza impegnati in lavori di pubblica utilità

Anche il Comune di Sessa Cilento, con a capo il sindaco Gerardo Botti, è pronto ad utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità.

Le attività per i Percettori del Reddito di Cittadinanza di Sessa Cilento

Per alcuni mesi, quindi, i cittadini beneficiari del sostegno al reddito erogato dallo Stato saranno protagonisti di due progetti. In particolare si tratta dei P.U.C. relativi ai seguenti ambiti: “Supporto mondo ambiente e “supporto mondo pubblica utilità”.

La normativa

La fase 2 del reddito di cittadinanza, quella in cui i percettori sono obbligati a svolgere lavori di pubblica utilità presso il comune di residenza, ha preso il via con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2020. I beneficiari del reddito di cittadinanza, tranne gli esonerati, devono essere convocati da parte dei centri per l’impiego con la firma del Patto per il lavoro.

Si tratta di prestazioni non retribuite, la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio. L’attività deve essere svolta per un minimo di otto ore settimanali e un massimo di 16 ore alla settimana.

Sempre più comuni stanno avviando iniziative in tal senso utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza.