Rincari su luce e gas: nel 2023 ulteriore stangata

Rincari sul prezzo della luce? Il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. Nel 2023, infatti, si stima per ciascuna famiglia una spesa di circa 4700 euro, con un aumento di 2500 euro rispetto al 2021. A lanciare l’allarme il Codacons che ha effettuato uno studio sulle ripercussioni legate al caro energia.

Rincari sul costo della luce: le previsioni

Attualmente, fanno sapere dall’associazione dei Consumatori, con l’ultimo aumento disposto da Arera (+59%), ciascuna famiglia paga in media 1782 euro l’anno, ovvero il 122% in più rispetto al 2021. Ma la situazione è destinata a peggiorare.

E il gas? Situazione non migliore. Gli analisti prevedono rincari del 70%, con una spesa media di 1942 euro a famiglia l’anno, +117%.

Alla base di questi dati nel 2023 si raggiungerebbe una spesa di 4724 euro a famiglia per luce e gas, +2476 per ciascun nucleo familiare rispetto ai prezzi in vigore nell’ultimo trimestre del 2021.

L’intervento del Codacons

Proprio per affrontare il tema dei rincari di luce e gas e studiare soluzioni condivise finalizzate ad abbattere le tariffe e sostenere famiglie e imprese, il Codacons chiama a raccolta istituzioni e società energetiche. Queste si confronteranno domani, 18 ottobre, a Roma (ore 10 presso la sede della Camera di Commercio sita in Piazza di Pietra) nel corso di una tavola rotonda alla quale prenderanno parte Arera, Plenitude, Acea, Enel, Edison, Enegan, Illumia, A2a, Optima Italia, Vuscom, Banco dell’Energia onlus.