Corrivillammare 2022: ecco tutti i vincitori

La “Corrivillammare 2022 del decennale” va in archivio forte di un risultato positivo. Ad organizzare l’evento la Protezione Civile “Nuove Europea” Odv, presieduta da Alfonso Iavarone. Hanno collaborato assieme ad Angelo Molinaro, Alessandro Sapienza, Lucia Cariello, il comitato “CorriVillammare” in collaborazione con A.S.P.A.L. (Associazione Sportiva Presidenti Atletica Leggera), A.S.C. (Attività Sportive Confederate) e tanti volontari.

Corrivillammare 2022: il programma

Non si è trattato soltanto di una gara podistica ma di un appuntamento che ha affiancato alla classica corsa in riva al corso momenti di spettacolo, musica, danza, ma anche confronti.

La Corrivillammare 2022, infatti, dopo la presentazione di venerdì 2 settembre, ha avuto in programma un convegno su sport e diabete diretto dal presidente dell’Associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano Eugenio Iudice. L’evento più atteso, però, era la corsa. Dopo una staffetta tra i più piccoli si è tenuta la gara vera e propria: 9 km che quest’anno hanno attraversato, nel primo giro, la suggestiva pista ciclabile di Villammare.

La corsa

Ad aggiudicarsi la Corrivillammare 2022 è stato il pluricampione del mondo di ultramaratona, Giorgio Calcaterra, il quale ha coperto i circa 9 km del percorso in 29’30”. Alle sue spalle il giovanissimo Marco Gambardella (Asd Atletica Agropoli) che ha fermato il crono sui 31’12”. Gradino più basso del podio per Salvatore Rocco (Antoniana Runner Eps) con il tempo di 32’45”.

Tra le donne vince Rosanna Pacella (Isaura Valle dell’Irno) in 37’41”. Alle sue spalle Maria Maddalena Martorano (Avis Lagonegro) che ha completato il percorso in 38’48” e Daniela Capo (Asd Atletica Sporting Calore) giunta al traguardo di Corso Italia con il tempo di 39’28”. Ritiratosi al termine del primo giro per problemi di salute Giorgio Mario Nigro, vincitore delle ultime 5 edizioni della gara.

Il premio dedicato a Gerardo Brusco per il miglior atleta del Comune di Vibonati è andato a Franco Natale (Cilento Run), davanti a Mario D’Angelo. Premi speciali dedicati a Michele Quintieri ed a Daniele Catalani.

La premiazione

Dopo la premiazione della Corrivillammare 2022, accompagnata dai fuochi d’artificio, gran finale in musica con il concerto di Piera Lombardi, ambasciatrice della musica cilentana al Parlamento Europeo, in una piazza colma di gente entusiasta.