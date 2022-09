Sacco, Bonus IMU a sostegno delle attività commerciali: ecco come ottenerlo

Il Comune di Sacco, retto dal sindaco Franco Latempa, ha pubblicato un bando per ottenere il bonus IMU per l’anno 2022- 2023. Ciò garantirà agevolazioni per chi ha attività sul territorio.



Il Bonus IMU per l’anno 2022- 2023 a Sacco

In particolare il bonus consiste in un contributo per il pagamento dell’IMU a favore di soggetti che decidono di traferire la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, considerate a rischio spopolamento.

Il contributo, viene erogato solo in favore di attività imprenditoriali e non per immobili residenziali. Avranno diritto al contributo esercenti di attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune delle aree interne come il Comune di Sacco.

Ecco come inviare la candidatura

L’istanza, dovrà essere presentata dagli esercenti, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 settembre tramite PEC all’indirizzo sacco@legalmail.it direttamente all’Ufficio di protocollo del Comune.

Allo scadere delle presentazioni delle domande, il Ministero provvederà alla determinazione dei contributi e trasferirà le relative somme a ciascun Comune per l’assegnazione dei beneficiari.

Il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2022, ha attuato quello che aveva previsto la Legge di Bilancio 2022, che aveva, nello specifico, disposto un contributo riconosciuto in via sperimentale, in favore degli esercenti di attività di commercio al dettaglio e artigiani delle aree interne, colpiti dalla crisi causata dall’epidemia da Covid- 19, favorendo lo sviluppo turistico e contrastare l’abbandono dei territori.