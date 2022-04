Climb&Clean a Trentinara: spazzini acrobati in azione | FOTO

TRENTINARA. Lo scorso weekend è tornata l’iniziativa Climb&Clean anche a Trentinara. Come già la scorsa edizione, pure la versione 2022 nasce dalle menti di Matteo Della Bordella e Massimo Faletti ed ha visto protagonista anche il Cilento. Volontari sono entrati in azione per ripulire alcune aree del territorio dai rifiuti.

Climb&Clean a Trentinara: l’iniziativa

“Quello dei rifiuti è un problema che riguarda tutto il mondo della montagna, non solo in Italia. Riguarda ciascuno di noi e ognuno può fare la sua parte per dare una mano a risolverlo, sia mettendo in campo comportamenti corretti che spendendo una parte del suo tempo libero per ridare bellezza a luoghi compromessi.”, spiegano gli organizzatori.

Proprio con questa filosofia nasce quindi la seconda edizione di Climb&Clean, aggiornata ad una visione più inclusiva rispetto allo scorso anno. Dal 9 aprile i volontari sono entrati in azione presso le falesie di Trentinara, eliminando i rifiuti presenti.











Il commento

Così il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, ha commentato l’iniziativa: «Nulla è impossibile basta volerlo, anche ripulire luoghi che sembrano irraggiungibili; e se è possibile ridare dignità alla natura arrampicandosi è ancora più semplice non inquinare: questo è Climb & Clean. Desidero ringraziare il consigliere Angelo Riello e i tanti volontari che hanno partecipato all’iniziativa che è di esempio per tutti noi e per le nuove generazioni».