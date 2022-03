Democrazia elettorale e democrazia partecipativa: incontro a Pisciotta

PISCIOTTA. Democrazia non è solo andare a votare ogni 5 anni. La “buona amministrazione” di un ente locale, non dipende soltanto dalla competenza degli amministratori eletti e dall’efficienza della macchina burocratica, ma anche dalla partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa. Così dall’Associazione Futura di Pisciotta annunciano un nuovo incontro pubblico.

«Affinché questa partecipazione possa sostanziarsi in forme e pratiche concrete e non rimanere un puro enunciato teorico, il testo unico della legge sugli enti locali e, in sua applicazione, gli Statuti comunali, prevedono la possibilità di utilizzare diversi strumenti di consultazione dei cittadini, singoli o associati, sia di tipo occasionale (referendum, proposta di deliberazione su iniziativa popolare) che di tipo permanente (consulte tematiche, forum dei cittadini nelle frazioni, consiglio comunale o forum dei giovani)», ricordano dall’associazione.

Se ne parlerà domani, domenica 27 marzo, presso la biblioteca comunale di Pisciotta alle ore 17,00.