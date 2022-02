Camerota, rifiuti pericolosi in area Parco: appello alla bonifica

CAMEROTA. Rifiuti, anche pericolosi, abbandonati lungo la Mingardina. E’ la denuncia di Paolo Abbate, attivista per l’ambiente, che da un anno segnala il problema al Comune di Camerota e alla Procura della Repubblica.

“I rifiuti abbandonati nella stradina che conduce al fiume Mingardo sono di varia tipologia e aumentano sempre più per mancata sorveglianza e manutenzione di una zona Sic, che dovrebbe per norma essere mantenuta libera da presenza inquinante , sia per la salute dell’ambiente che dei cittadini”, spiega Abbate.

“Ogni volta abbiamo pregato di porre almeno una sbarra per chiudere l’accesso al fiume, ma purtroppo si è constatato una mancanza di interessamento da parte della amministrazione che Lei presiede. La procura sicuramente considerando ignoti archivia l’illecito, ma un sindaco è tenuto quale primo responsabile a tutelare un territorio con i suoi valori di biodiversità e meta di turismo, volano dell’economia e sviluppo del territorio”, prosegue l’attivista che rivolge l’ennesimo appello alla bonifica dell’area.