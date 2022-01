L’Almanacco dell’8 Gennaio 2022

Almanacco dell’8 Gennaio 2022:

Santi del giorno: San Severino (Abate)

Sant’Erardo di Ratisbona (Vescovo)

San Massimo di Pavia (Vescovo)

San Nathalan (Vescovo dell’Aberdeen-Shire)

San Paziente di Metz (Vescovo)

Sant’Apollinare di Gerapoli (Vescovo)

Santa Gudula (Vergine)

Santi Teofilo ed Elladio (Martiri)

Etimologia: Adriana, dal latino “Hadrianus”, “proveniente da Adria”, città veneta un tempo chiamata “Hadria”, o forse dalla Adria che oggi è Atri nel teramano. In epoca romana indicava il nome della “gens Hadriana”, compresi gli schiavi appartenuti alla famiglia dell’imperatore Publio Elio Adriano.

Proverbio del giorno:

Pota a la luna di gennaio se vuoi riempir le botti.

Aforisma del giorno:

Che differenza c’è se ci cade addosso il casotto delle sentinelle o un monte? Nessuna. Eppure c’è chi teme di più quest’ultima evenienza, sebbene entrambe siano ugualmente mortali: abbiamo più paura delle cause che degli effetti. (Seneca)

Accadde Oggi:

1993 – La mafia uccide il cronista Beppe Alfano: Poco prima delle 22,30 tre spari e il rombo di un motore che accelera a vuoto squarciano la quiete di via Marconi, strada provinciale di Barcellona Pozzo di Gotto, a due minuti dal centro storico.

Sei nato oggi? Determinazione, forza e lealtà fanno di te un importante punto di riferimento per tutti quelli che ti circondano o lavorano con te. Nel lavoro procedi passo dopo passo e in breve riesci a raggiungere posizioni di tutto rispetto che, col tempo, diventeranno sempre più considerevoli. In amore sei fedele ed affidabile, ma dovresti imparare anche ad essere un po’ più dolce ed espansivo.

Celebrità nate in questo giorno:

1935 – Elvis Presley: Il Re del Rock non ha bisogno di altre presentazioni… una leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua a vivere nelle nuove generazioni! Nato a Tupelo.

Scomparsi oggi:

1642 – Galileo Galilei: Universalmente noto come il padre della scienza moderna, sancì attraverso i suoi studi l’universalità del rapporto causa-effetto nella ricerca scientifica.

1995 – Carlos Monzón: Nato a San Javier e morto a Los Cerrillos nel gennaio 1995, è stato un pugile e attore argentino. Campione mondiale dei pesi medi dal 1970 al 1977.

2006 – Domenico Rotella: Nato a Catanzaro e morto nel 2006 a Milano, è ricordato come il maestro della pop art italiana. Per la sua notevole opera di pittore è stato insignito della “medaglia d’oro” per le Arti Visive dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

1996 – François Mitterrand: Per i suoi connazionali è stato Monsieur le Président e per mezzo secolo un esponente di primo piano della vita istituzionale francese. Suo il record di permanenza come Capo di Stato.