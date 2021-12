Addio 2021: ripercorriamo i principali avvenimenti dell’anno (Seconda parte)

Continua il viaggio nei fatti e negli accadimenti del 2021 che volge ormai al termine. Riprendiamo dal secondo quadrimestre dell’anno.

MAGGIO

Maggio è il mese delle Bandiere Blu e come sempre il Cilento ottiene risultati record. La costa tra Capaccio Paestum e Sapri perde Ispani ma conquista un nuovo vessillo con Camerota.

La notizia per la quale questo mese verrà ricordato, riguarda la morte di una bimba di nazionalità tedesca, 5 anni, deceduta dopo essere caduta da un sentiero alle spalle del porto di Palinuro. Le indagini sono ancora in corso (clicca qui).

Ancora una croce sull’asfalto a Capaccio Paestum, a Rettifilo, dove in un incidente stradale muore il 43enne Valerio Punzi.

GIUGNO

Dopo le Bandiere Blu di Maggio la costa del Cilento ottiene anche le 5 Vele Legambiente.

Diversi casi di cronaca caratterizzeranno questo mese: Lustra un 50enne viene trovato morto nella sua abitazione (leggi qui).

ad Agropoli per un malore improvviso muore un vigilantes che si trovava in auto, a Serramezzana morto un 46enne finito con l’auto in un dirupo. a Paestum, invece, è un 60enne che si trovava in treno a perdere la vita.

C’è chi collega tutte queste morti improvvise al vaccino, ipotesi prontamente smentita.

LUGLIO

La scia di morti proseguirà anche a Luglio. A Capaccio, durante un matrimonio, perde la vita un 22enne avellinese.

Con l’inizio della stagione estiva prima tragedia in mare. Un 45enne di Cicerale muore in seguito ad un improvviso malore che ha accusato in spiaggia.

Il 14 luglio la comunità di Agropoli è in apprensione per la scomparsa di una 14enne. Verrà ritrovata dopo diverse ore a Napoli.

La comunità di Sapri in lutto per la morte di Emanuele Melillo. E’ il 22 luglio: il 33enne, figlio di un cittadino saprese, muore in un incidente mentre guida un pullman (leggi qui).

AGOSTO

Frode transnazionale: sequestri per 1,2 milioni a imprenditore di Vatolla. La notizia fa scalpore. Scoperte irregolarità in materia di Iva. I soggetti coinvolti emettevano le fatture senza mai versare neanche un centesimo di IVA.

Ancora una vittima in mare, si tratta di un 39enne, morto in mare a Mezzatorre di San Mauro Cilento alla vigilia di Ferragosto.

A Capaccio Paestum, invece, il corpo di un uomo viene ritrovato privo di vita in un torrente. Si tratta di un 82enne, imprenditore del posto.

A pochi giorni dal Ferragosto un’altra tragedia si consuma a Giungatelle dove un 70enne precipiterà in un tombino e perde la vita.