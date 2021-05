Dramma a Palinuro: cade in mare, muore bambina di 5 anni

Dramma nella tarda mattinata di oggi a Palinuro. Intorno alle 13 una bimba di nazionalità tedesca di 5 anni che stava facendo trekking con la famiglia lungo un sentiero situato alle spalle del porto, è caduta in mare.

Stando alle prime sommarie ricostruzioni la piccola si sarebbe sporta, quindi avrebbe perso l’equilibrio cadendo giù per il sentiero fino a mare.

A far scattare l’allarme un diportista che si trovava a bordo di un gommone in località Punta Quaglia.

Immediati i soccorsi della capitaneria di porto di Palinuro e dei sanitari del Saut, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

La piccola era arrivata soltanto ieri nel Cilento con la sua famiglia. Una vacanza da trascorrere in pieno relax si è trasformata in tragedia. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Centola per accertare la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

La notizia si è diffusa velocemente a Palinuro, destando rabbia e dolore, considerata la giovane età della vittima.

Anche l’amministrazione comunale ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia.

Al momento il corpo della piccola è ancora sulla banchina in attesa dell’arrivo del medico legale. I sanitari del 118 hanno dovuto assistere anche i familiari sotto choc per l’accaduto.