Dramma a Mezzatorre: 39enne avverte un malore in mare e muore

Dramma nella tarda mattinata in località Mezzatorre di San Mauro Cilento. Un uomo di 39 anni, A.D.P., è deceduto in mare. Stando alle prime ricostruzioni la vittima ha avvertito un improvviso malore. Alcuni presenti hanno fatto scattare l’allarme.

Immediati i soccorsi. Al trentanovenne sino state praticate le manovre salvavita da parte di un medico li presente. Ogni tentativo di rianimarlo è però risultato vano.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i carabinieri della stazione di Pollica, e gli uomini della guardia costiera. Da un primo esame del corpo pare che la vittima sia deceduta in seguito ad un infarto. La salma è già stata liberata. Per il 39enne salernitano una giornata di relax a mare è risultata fatale. Il decesso è avvenuto intorno alle 13. Il 39enne soggiornava per le vacanze a Montecorice.