Cade in un torrente: muore imprenditore di Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Cade in un torrente, ritrovato morto 82enne. Il dramma si è consumato nella notte nella città dei templi. Un imprenditore alberghiero è stato ritrovato privo di vita in località Licinella. La vittima si era allontanata ieri sera dalla sua abitazione. Non vedendolo rientrare è scattato l’allarme.

Cade in un torrente, muore imprenditore: l’allarme e le ricerche

Immediatamente erano partite le ricerche che si sono concentrate nella frazione paestana. Poi, nella notte, la tragica scoperta. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nei pressi della foce del corso d’acqua Capodifiume che attraversa la contrada Licinella e passa proprio nei pressi dell’attività dell’82enne.

I soccorsi

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’anziano era già deceduto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno chiesto l’intervento del medico legale per eseguire l’esame esterno sul corpo.

Probabile che il decesso sia avvenuto per una tragica fatalità. La vittima potrebbe essere caduta nel canale di fianco la propria struttura ricettiva, non riuscendo a salvarsi.

L’82enne era molto conosciuto e stimato in zona. Gestiva con la moglie non solo l’attività alberghiera ma anche altri locali concentrati nella zona. Grande il cordoglio nella comunità dove la notizia della tragedia si è diffusa velocemente.