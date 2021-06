Agropoli, malore improvviso: vigilantes muore in auto

Dramma nella notte ad Agropoli. Un uomo di circa sessant’anni, dipendente di una società di vigilanza privata, è deceduto in seguito ad un improvviso malore. L’uomo sembra avesse appena terminato il suo turno di lavoro. È salito sull’auto di servizio per rientrare alla base quando probabilmente ha iniziato a sentirsi male. Ha provato ad accostare la sua auto ai margini di via Campania ma ne ha perso il controllo ed è andato a tamponare contro un’altra vettura in sosta.

Alcuni residenti, avvertito il rumore, sono accorsi sul posto. Nel vedere che l’uomo non usciva dalla vettura hanno fatto scattare i soccorsi.

Sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli. Le manovre di rianimazione sono durate oltre 30 minuti, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante lo sforzo dei sanitari della Croce Gialla.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto è intervenuto il medico legale per l’esame esterno del corpo. Il decesso è sopraggiunto probabilmente per un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata intorno alle 22.30 pochi passi dall’ospedale.