Agropoli, sempre più un giallo la scomparsa di Federica Nigro

Assume sempre più i contorni di un giallo la scomparsa di Federica Nigro, 14enne di Agropoli, allontanatasi intorno alle 19.30 di ieri da via Risorgimento ad Agropoli. La giovane prima di scomparire avrebbe inviato un messaggio di aiuto. Aveva lasciato il negozio dei genitori per raggiungere casa della nonna e da quel momento non si sono avute più notizie. L’ultimo avvistamento è avvenuto nei pressi del distributore di carburante Esso. Lo hanno rilevato le telecamere dell’impianto.

Poi all’1.30 una ulteriore novità. Una chiamata ai genitori in cui la giovane farebbe presagire ad un rapimento. A quanto si apprende avrebbe detto di essere inginocchiata, bendata, forse sedata, portata via da qualcuno. Poi ha assicurato: tornerò presto.

Realtà o messa in scena? Diversi minuti al telefono che hanno permesso alle forze dell’ordine di acquisire ulteriori elementi sul caso. Precedentemente il telefono era risultato agganciato ad una cella di Secondigliano. La sorella, invece, lo ha localizzato preso il porto ma le ricerche qui non hanno dato esito.